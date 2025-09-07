YouTube’un o özelliği Instagram’a geliyor!

Instagram‘ın sevilen özelliklerinden biri haline gelen popüler video formati 'Reels' son dönemde yeniliklerle kullanıcıları şaşırtıyor. Son olarak reels videolarında parmak kullanarak ekran kaydırmanıza gerek kalmayacak bir döngü özelliğini duyuran Instagram popüler video formati için yeni bir adım daha attı.

Bu özellik sayesinde YouTube gibi video platformlarında gördüğümüz gibi izlediğiniz videodan çıkmanız halinde ekran köşesinde küçük bir pencereye dönüştürülerek arkada videonun dönmesi sağlanarak kullanıcının Instagram akışında gezmesine olanak tanıyacak.



Bununla birlikte uygulamadan ayrılmanız halinde bile video yarıda kesilmeyerek.

oynamaya devam edecek. Henüz test aşamasında olan bu özelliğin kullanıcılara sunulacak tarih konusunda şirket tarafından bir açıklama yapılmadı.