Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan: Yozgat, müzik ve tiyatroda emsalleri içerisinde en önde gelen illerden biri olacak

Yozgat’ta, farklı yaş grupları ve mesleklerden kişilerin katılımıyla belediye bünyesinde oluşturulan Türk halk müziği, Türk sanat müziği, pop, caz, tiyatro topluluklarının etkinlikleri artarak devam ediyor.

Yozgat’ta kurulan topluluklar, belediye öncülüğünde yaptıkları etkinliklerle şehir hayatını renklendirmeye başladı. Yozgat belediyesi, mevcut topluluklara ilave olarak, çocuk ve gençlik koroları, tiyatro toplulukları oluşturmak üzere kolları sıvadı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, göreve geldikleri günden bu tarafa Yozgat'ın fiziki eksikliklerini gidermenin yanında ‘şehrin ruhu’ olarak adlandırdığı kültürel, sanat, edebiyat, şiir gibi faaliyetlere de ağırlık verdiklerini söyledi. Başlangıçta biraz daha seyrek aralıklarla yapılan faaliyetlerin daha iyi bir ritme kavuşturulduğunu aktaran Arslan, daha yoğun bir şekilde sanatsal faaliyetlerin Yozgat'ta devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Şu anda büyük sinemadayız. Yozgat Belediyesi Niğde Tüfekçi Korosu'nun programı var bugün. Geçen hafta Urfa'dan misafirlerimizi ağırladık, sıra gecesi programıydı. İşin özeti Türk Halk Müziği koroları, Türk sanat müziği koroları, küçük gruplar halinde verilen konserler, konulu konserler olmak üzere ve genel manada da büyük sinema konserleri ismini verdiğimiz konserler her hafta Yozgat'ta devam edecek ve Yozgat'a bir farklılık katacak. Yozgat, sanat alanında eksikliklerini bu şekilde kapatmış olacak. Bunun yanında haftada bir gün olmak üzere Yozgat Belediyesi Şehir Tiyatrosu da gösterimlerine devam ediyor, geçtiğimiz ay Yozgat Şehir Tiyatrosu'nu faaliyete geçirdik. Sezon boyunca iki tane oyunla yaza kadar her çarşamba akşamı Kentpark'taki kültür merkezimizde tiyatro faaliyetlerimiz de devam edecek. Yozgat, müzik ve tiyatro yönünden emsalleri içerisinde en önde gelen illerden birisi olacak. Bu arada faaliyetlerimiz giderecek artacak. İlanını verdik, gençlik korosu için kayıtları başlattık. Gençlik Korosu kurulacak, çocuk korosu kurulacak. Sanatı 7’den 70’e bütün Yozgat'a, Yozgat tabanına, Yozgatlı hemşehrilerimize yaymak istiyoruz. İstiyoruz ki herkes bu faaliyetlerin içerisinde olsun. Bu çocuk korosu ve gençlik korosu da faaliyete geçtiğinde Yozgat'ta önemli bir adım daha atmış olacağız. Yine aynı şekilde çocuk tiyatrosunu da kurmak istiyoruz, çocuk oyunları da oynanacak. Önümüzdeki bir yıl içerisinde Yozgat'ta dolu dolu sanatı yaşayacağız.”

“SANAT, KÜLTÜR, ŞEHİR HAYATI İÇİN OLMAZSA OLMAZLARDANDIR”

Sanat ve kültür faaliyetlerinin şehir hayatı için olmazsa olmazları olduğunu aktaran Arslan, “Önümüzde Ramazan var. Ramazanda büyük sinema konserlerine ara vereceğiz ama ramazan boyunca her gün akşam programımız olacak. Büyük sinemada ya da askerlik şubesi binasında Ramazan programlarımızı icra edeceğiz. Vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin memnun kalacağı, hoşuna gidecek bir program hazırlıyoruz. Yaz döneminde de alandaki konserler devam edecek. Sürmeli şenlikleri devam edecek. Belli aralıklarla yine konserlerimiz olacak, başka faaliyetlerimiz olacak. Kimileri bunu eleştirebilir ama ben bunda bir yanlışlık görmüyorum. Yozgat'ta yaşayan insanlara bir farklılık göstermemiz lazım. Yozgat'a dışarıdan gelen insanların Yozgat'ta farklı bir şeyler bulması lazım. Bana göre sanat, kültür, şehir hayatı için olmazsa olmazlardandır" diye konuştu.