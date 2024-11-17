Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'dan 'yarım kalan projeler'le ilgili açıklama

İlgili kurumlardan yanıt beklediklerini kaydeden Arslan, "Bize devrederlerse en güzel şekilde halkımızın istifadesine sunacağız" dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kentte AK Partili eski Belediye Başkanı Celal Köse döneminde projelendirilerek TOKİ ve İller Bankası desteğiyle yapımına başlanan, ancak yerel seçimin ardından inşaatları tamamlamak için talepte bulunduklarını söyledi. ANKA Haber Ajansı’na konuşan Arslan, şu bilgileri verdi:

“Geçmiş dönemden bize intikal eden birtakım yarım kalmış inşaatlar var. Bunların bir kısmı direkt olarak belediyeyle ilgili, bir kısmı ise Ankara'daki diğer devlet kurumlarıyla ilgili olan inşaatlar. Bunların en çok konuşulanlarından birisi valilik karşısındaki millet bahçesi dediğimiz inşaattı. Normalde belediyeye devredilmesi gerekirdi ama belediyeye devredilmedi. Şu anda tamamen TOKİ'nin ve Emlak Konut dediğimiz şirketin kontrolünde. Kısaca ifade edersek TOKİ kendisi çalıştırmak, işletmek istiyor millet bahçesini. Dolayısıyla birtakım yanlış anlamalara meydan vermemek için de halkımızın bunu bilmesini istedik. Millet bahçesi belediyenin sorumluluğunda olan bir bölge değil, her türlü bakımıyla, onarımıyla, eksikleriyle Emlak Konut ilgilenecek, birincisi bu.

“Bize devrederlerse en güzel şekilde orayı halkımızın istifadesine sunacağız”

İkincisi, büyük caminin etrafında yapılan çevre düzenlemesi ve otopark çalışması. Bunu bizim önceki dönemimizde başlattığımız bir çalışmaydı. Geçen 5 yıllık süre içerisinde bu çalışma tamamlanamadı. Yine TOKİ tarafından devam ettirilen bir çalışmaydı. Biz TOKİ’den Büyük Cami etrafındaki inşaatın geçici kabulünün yapılarak, bize devredilmesini istedik, TOKİ’nin cevabını bekliyoruz. Eğer bize devrederlerse en güzel şekilde orayı halkımızın istifadesine sunacağız ama orası da halen bize devredilmiş değil. Sorumlusu olmadığı için ister istemez yapılan yerlerde de bozulmalar söz konusu oluyor. Onun için biran evvel birisinin orayı sahiplenmesi lazım. Biz de belediye olarak sahiplenmek istediğimizi TOKİ’ye ifade ettik, resmi yazıyla da talep ettik, burayı bize verin dedik.

Bir başka devam eden inşaatımız, belediyenin önündeki park inşaatı. İller Bankası kredisi kullanılmak suretiyle başlatılan bir park inşaatı. Yaklaşık 32- 34 milyon lira maliyetle ihale edilmiş. Şu ana kadar yaklaşık 14- 15 milyon lira civarında ödeme yapılmış müteahhide. Bizim dönemimizde de yaklaşık 4 milyon lira ödeme yaptık ama maalesef işler istediğimiz gibi gitmiyor. Müteahhit gerekli çalışmayı bir türlü başlatamadı ve şehrin ortasında bir pislik olarak duruyor. Hem müteahhit nezdinde hem de İller Bankası nezdinde görüşmelerimiz devam ediyor. Bir an önce toparlamak istiyoruz. Aslında müteahhit işi bırakıp bize devretse çok kısa sürede burayı tamamlayabiliriz ama bize devretmedikleri için orası da bekliyor.

Belediyenin yanında kültür merkezi inşaatı var önceki dönemde başlayan. Orada da bir proje tadilatı yaptık. Bir kısmını belediye birimlerinin ek binası olarak, bir kısmını da kültür ve sanat merkezi olarak kullanacağımız bir düzenlemeyle inşaatı devam ettiriyoruz. Dört beş ay içerisinde o inşaatı tamamlamış olacağız. Şu andaki yarım inşaatlarla ilgili durumumuz bu.”