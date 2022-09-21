21 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yozgat Bozok Üniversitesi personel alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı 4 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 5 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 06:14
Takip Et

Yozgat Bozok Üniversitesi personel alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi personel alacak
+
Aa
-

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır.” Denildi.

İlanla ilgili tüm bilgiler ile istenen belgelere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Matbu başvuru dilekçesi http://bozok.edu.tr/documents/ogretim%20elemani%20Basvuru%20Dilekcesi.doc internet adresinden alınarak eksiksiz olarak doldurulup imzalanacaktır. İmzasız dilekçe ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

2- Lisans diploma ve transkript belge fotokopileri,

3- Tezli yüksek lisans diploma ve transkript belge fotokopileri

4- ALES belgesi,

5- Özgeçmiş,

6- Başvuru yapılan ilanın, ilan özel şart kısmında belirtilen çalışma ve tecrübelere dair belgeler. (istenen ilanlar için).

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
1
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı
2
﻿Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı
﻿Kraliçe gitmeden ona son kötülüğü yapmış. Prens William kral olamayacak iddiası: Ablası çıktı
3
﻿Kraliçe gitmeden ona son kötülüğü yapmış. Prens William kral olamayacak iddiası: Ablası çıktı
﻿Kraliçe gitmeden ona son kötülüğü yapmış. Prens William kral olamayacak iddiası: Ablası çıktı
﻿İmamoğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
4
﻿İmamoğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿İmamoğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
5
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
6
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
7
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Alım gücü düşen vatandaş bunu da yaptı
﻿Alım gücü düşen vatandaş bunu da yaptı
﻿Alım gücü düşen vatandaş bunu da yaptı
﻿Belediyeye ait bisikletleri çaldı
﻿Belediyeye ait bisikletleri çaldı
﻿Belediyeye ait bisikletleri çaldı
﻿Dikkati hayatını kurtardı
﻿Dikkati hayatını kurtardı
﻿Dikkati hayatını kurtardı
﻿İstanbul Baypaş 11 işçi alacak
﻿İstanbul Baypaş 11 işçi alacak
﻿İstanbul Baypaş 11 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.