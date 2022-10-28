28 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yozgat Bozok Üniversitesi personel alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi, öğretim üyesi olarak 39 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 11 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 09:20
Takip Et
Yozgat Bozok Üniversitesi personel alacak
+
Aa
-

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Müracaat tarihleri: 28/10/2022-11/11/2022 Cuma günü saat 17.00 kadar.

*3 (üç) aydan fazla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

AÇIKLAMALAR:

1-Başvurular şahsen yapılacaktır.

2-Adli sicil belgesi

3-Fotoğraf 1 (bir) adet

4 -Özgeçmiş ve yayın listesi, (yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son sayfasında ise ad, soyad, imza ve tarih olacaktır.)

5-Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan Puanlama tablosunu doldurarak başvuru dosyasına ekleyecektir.

6-Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.

12946/1-1

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
1
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
2
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
3
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
4
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
5
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
6
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
7
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'ya 65 uzman yardımcısı alınacak
﻿Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'ya 65 uzman yardımcısı alınacak
﻿Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'ya 65 uzman yardımcısı alınacak
﻿Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
﻿Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
﻿Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
﻿Fatih sondaj gemisi Çaycuma-1 kuyusunda
﻿Fatih sondaj gemisi Çaycuma-1 kuyusunda
﻿Fatih sondaj gemisi Çaycuma-1 kuyusunda
﻿Bursa'da GTA Vice City gibi kovalamaca: Minibüs sürücüsü yarım saat polisten kaçtı
﻿Bursa'da GTA Vice City gibi kovalamaca: Minibüs sürücüsü yarım saat polisten kaçtı
﻿Bursa'da GTA Vice City gibi kovalamaca: Minibüs sürücüsü yarım saat polisten kaçtı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.