Yozgat'ta gıda denetimleri arttırıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yozgat'ta gıda denetimleri arttırıldı

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kamu sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla, 5996 sayılı Kanun kapsamında zeytinyağı ürünlerine yönelik denetim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bakanlıkça belirlenen, gıda denetimleri 81 ilde devam ediyor. Sağlığa zararlı ve taklit-tağşiş yapılmış zeytinyağı ürünleri üzerinde yürütülen denetimlerin yanı sıra rutin denetimler de titizlikle gerçekleştirilmeye devam ediyor.

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Denetimler sırasında, sağlığa zararlı ürün tespit edilen işletmelere yönelik uyarılar yapıldı. Ayrıca tüm işletmelere gıda güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarafından vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimi için denetim faaliyetlerinin sürdürüleceği belirtildi.

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