Yozgat'ta gıda denetimleri arttırıldı

Bakanlıkça belirlenen, gıda denetimleri 81 ilde devam ediyor. Sağlığa zararlı ve taklit-tağşiş yapılmış zeytinyağı ürünleri üzerinde yürütülen denetimlerin yanı sıra rutin denetimler de titizlikle gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Denetimler sırasında, sağlığa zararlı ürün tespit edilen işletmelere yönelik uyarılar yapıldı. Ayrıca tüm işletmelere gıda güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarafından vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimi için denetim faaliyetlerinin sürdürüleceği belirtildi.