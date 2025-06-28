Yozgat Üniversitesi'nin endüstriyel kenevir alanında ürettikleri tanıtıldı

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 2020 yılında "Endüstriyel Kenevir" alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşan üniversite olarak ilan edilen Yozgat Bozok Üniversitesi’nde akademisyenler tarafından bugüne kadar yapılan ortaya konulan ürünlerin tanıtımı yapıldı. Kenevir katkılı malzemelerin sağlıklı, dayanıklı, doğal, antibakteriyel ürünler olduğunu kaydeden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, 200’ün üzerinde akademisyenin, 70 proje ile bilimsel çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Üniversitede, ilaç, tekstil, kağıt, yakıt, kozmetik, gıda, yem ve otomotiv sektörü başta olmak üzere çok geniş bir alanda kullanılan kenevirden üretilen gözlük çerçevesinden ayakkabıya, tekstil ürünlerin inşaat malzemelerine kadar birçok ürünün tanıtımı yapıldı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Yardımcısı, Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, "Kenevir: Bilimle Kök Salan Mucize" başlıklı sunumunda, kenevir bitkisinin endüstriyel, tıbbi ve çevresel kullanım alanları ile üniversitenin bu alandaki araştırmaları, projeleri, çalışmaları ile ortaya konulan somut örnekler hakkında bilgiler aktardı.

"ASFALTIN ÖMRÜNÜN KISA OLMASI ÜLKEYE DE BİR MALİ YÜK GETİRİYOR"

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, kenevirin kozmetikten savunma sanayisine birçok alanda kullanıldığını, özellikle teknoloji alanda kullanımını artırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kenevir katkılı malzemelerin sağlıklı, dayanıklı, doğal, antibakteriyel ürünler olduğunu kaydeden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, 200’ün üzerinde akademisyenin 70 proje ile bilimsel çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı. Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"İnşaat malzemesi, inşaat sektöründe yangınlara karşı dayanıklı malzeme üretimi. Yangın 700 derece sıcaklık bir örnek. Sadece yüksek sıcaklığa dayanıklı değil, aynı zamanda nem tutucu özelliği var, antibakteriyel özelliği var, ses geçirmez özelliği var, dayanıklılığı var. Dolayısıyla çok amaçlı kullanıma uygun. Asfalt malzemesi olayı çok değerli, tamamen ithalata dayalı. Asfaltın çatlaması, asfaltın ömrünün kısa olması ülkeye de bir mali yük getiriyor. Kenevir katkısı kullandığımızda hep beraber gördük, aynı ağırlıktaki bir tekerin asfaltla yaptığı iz çok daha düşük düzeyde. Her ne kadar şu an itibarıyla 250 derece sıcaklığa dayanıklı lifler ürettik diyorsak da hedef bin derecenin üzeri. Bu da son derece kıymetli.

Filtrasyon amaçlı kullanım ilgili burada görüyorsunuz, su arıtma açısından kitosan katkılı memran yüzeyler veya kenevir katkılı nano lifler bize son derece katkı sağlayacak. Kamelyalar, kenevir kısıtlarından elde edilmiştir. Ahşap kaplamalar, ahşap oturduğumuz ya da üzerinde çalıştığımız masalar bunların kenevirden olmasını istemez misiniz? Hem dayanıklı hem antibakteriyel hem doğal."