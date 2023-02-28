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Yozgat Yerköy’de icradan satılık tahıl deposu

T.C. Yerköy İcra Dairesi tarafından Yozgat Yerköy'de tahıl deposu icradan satılacak.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 11:19
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Yozgat Yerköy’de icradan satılık tahıl deposu

Yozgat Yerköy’de icradan satılık tahıl deposu
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Yozgat ili, Yerköy ilçesi, Yamuklar Köyü, 201 ada 1 parsel, zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm, cinsi tahıl deposu olan, 8.886,57 m2 yüzölçüme sahip, tapu kaydında ana taşınmaz vasfı 'Arsa' olarak kayıtlı olan taşınmazdır. Parsel üzerinde tek kattan oluşan 25 adet benzer nitelikli tahıl deposu bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz 1 numaralı tahıl deposudur. Satışa konu Bağımsız bölümün arsa payı 4/100 dir. Özellikleri: Ana Taşınmaz Yerköy Ticaret Borsası-Buğday Pazarı olarak kullanılmaktadır. Deponun bulunduğu bina prefabrik betonarme tarzda inşa edilmiştir. Satışa konu taşınmaz 196 m2 alanlıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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