Onlar şanslı olanlardı…

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, deprem sonrası Yozgat Şehir Hastanesine getirilen 32 yaralıdan 26’sının tedavileri tamamlanarak taburcu edildi, bir kadının da doğum yaptığı bildirildi. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, "Yozgat Şehir Hastanesine, 444 20 66’yı arayarak 1570 ve 1571 numaradan bağlanıp, hastalara ulaşabilmektedirler, genel durumla ilgili genel bir bilgi verilmektedir" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremde Kahramanmaraş ile Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde enkaz altında kalanların kurtarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Enkaz altıdan yaralı olarak çıkartılanlardan 32’si Yozgat’a getirilerek şehir hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan 26’sının tedavisi tamamlanarak, taburcu edildi.

"DEPREM BİLGİ HATTI OLUŞTURDUK"

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ekipmanlarının, kişisel bakım ürünleri de dahil tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını herhangi bir ihtiyaçlarının bulunmadığını söyledi. Hastaneye depremzedeler için getirilmek istenilen malzemelerin deprem bölgelerine gönderilmesini isteyen Kozan, "Deprem bilgi hattı oluşturduk. Yozgat Şehir Hastanesine 444 20 66’yı arayarak 1570 ve 1571 numaradan bağlanıp, hastalara ulaşabilmektedirler, genel durumla ilgili genel bir bilgi verilmektedir. Deprem bölgesindeki hastaların nerede olduğunu bilemeyebiliyorlar. Hastalarının Yozgat Şehir Hastanesinde olup olmadığını öğrenebilmektedirler" dedi.

"KENDİ ÇABAMLA BİR 1,5 SAAT UĞRAŞTIM, ULAŞAMADIM"

Yozgat Şehir Hastanesinde tedavileri devam eden ve Adıyaman’dan gelen Topbaş ailesinden baba Seyfettin Topbaş, deprem anında 5 katlı bir binada bulunduklarını belirterek, "Deprem anında çocukların odasına koştum, o yüzden ayrıldık. Çocukların hepsi altta kalmış, orada sadece eşimin sesini duydum. Biraz mücadele verdim ulaşayım diye, kendi çabamla 1,5 saat uğraştım, ulaşamadım. Ulaşamayacağımı anlayınca molozların altından yardım istedim" diye konuşurken, anne Salime Topbaş yaşadıklarını, "Öleceğimiz aklıma gelince çocuklarıma sarılıp birlikte olmak istedim. O sırada kolon düşünce karanlık oldu, görmez oldum. Sımsıkı sarıldım, çocukları kucağıma koyunca bu sefer sırtıma düştü, acı hissettim" şeklinde konuştu

BİR KADIN DOĞUM YAPTI

Hastanede tedavi gören depremzedelerden bir kadının doğum yaptığını aktaran Kozan, şöyle konuştu:

"Hastanemizde şu an itibari ile deprem sonrasında yaklaşık 32 tane başvuru olmuştur. Hastanemize 6 kişi yatmıştır. Bir tane gebe hastamız doğum yapmıştır. Bir aile yatırmaktayız beyin cerrahi servisinde. Genel durumlar iyi, herhangi bir sıkıntımız yok, doktor ekibimiz tarafından yakın takip ediliyor. Yardımlarımızı esirgemiyoruz. Deprem bölgelerindeki ilerle sürekli olarak, sağlık müdürlükleriyle bilgi almaktayız. İhtiyaç olan personelleri, hekimleri, tıbbi cihazları, sarf malzemeleri göndermekteyiz, destek sağlamaktayız. Dört tane hekimimiz gitti, bir acil uzmanımız, 2 pratisyenimiz, bir tane çocuk uzmanımız gitti. Yarın bir çocuk uzmanımız gidecek, aynı şekilde Adana'ya planladığımız 20 tane hemşire yarın itibariyle çıkışını yapacağız. Daha önceden 13 tane Kahramanmaraş Elbistan’a göndermiştik, onları geri pazar günü geri alıp, rotasyonlu bir şekilde gönderiyoruz."

ANKA