Yozgat’ın Bahadın beldesindeki Arif Hoca Müzesi'ne ilgi artıyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Bahadın beldesinde bulunan Roma ve Hitit dönemi başta olmak üzere 300’ün üzerinde objenin sergilendiği Arif Hoca Müzesi’ni ziyaret edenlerin sayısı her yıl artmaya devam ediyor. Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, eğitimci-yazar ve bir dönem beldede belediye başkanlığı yapan Arif Baş’ın mirasçılarından Oğuz Baş tarafından belediyeye protokol ile devredilen Arif Hoca Müzesi’nin de içinde olduğu 7 bin 188 metrekare alanda tesisler yaparak müzeye gelen ziyaretçileri bu tesislerde ağırlayacaklarını söyledi.

Yozgat’ın Bahadın beldesinde 1994 yılında kendi imkanlarıyla topladığı objelerle evinin bahçesinde açık hava müzesi oluşturan eski belediye başkanlarından eğitimci-yazar Arif Baş, 2012 yılında yaşamını yitirmesinin ardından uzun yıllar açık havada sergilenen 300’ün üzerindeki obje, beldeye yaptırılan taş ve ahşap yapıdaki müzeye taşındı.

Hitit ve Roma dönemine ait değirmen ve kilise taşının da bulunduğu müzede, körüklü fotoğraf makinasından el matbaasına, eski kalaycı körüğünden su değirmenine, ev eşyalarına kadar birçok obje bulunuyor. Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, beldede bu yıl 26’ıncısı gerçekleştirilecek olan Bahadın Kültür Şenliği etkinliklerinin, belediyeye devredilen Arif Hoca Müzesi’nin bahçesinde yapılacağını, Arif Baş Öykü, Gülten Akın Şiir Yarışması jüri üyelerinin de kurulacak çadırlarda söyleşi yapacaklarını bildirdi. Eroğlu, beldede kuracakları kültürel amaçlı tesislerde hem müzeyi ziyarete gelen konukları ağırlayacaklarını hem de bölgeye özgü el dokuması kilim, battaniye, seccade gibi dokuma yapımı için atölye kuracaklarını anlattı.

"BİZ BURAYI KÜLTÜR PARKA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Eroğlu, "Biz burayı kültür parka dönüştüreceğiz, bu müze bahçesini. Çok amaçlı bir salon yapacağız, bir misafirhane yapacağız. Burası etnografya müzesidir, Yozgat civarında kullanılan el işçiliğine dayalı aletlerin, edevatların sergilendiği bir müze. Biz daha sonra buraya Yozgat'ta veya Bahadın’da özellikle tarihe geçmiş ya da bu ülkenin kuruluşunda emek vermiş, canını vermiş Bahadınlı Kurtuluş Savaşı gazilerini ya da şehitlerinin ya da kahramanların büstlerini dikeceğiz hikayeleriyle birlikte. Ben onlardan birinin torunuyum, dedem Kurtuluş Savaşı gazisi, İstiklal madalyalıdır, ben de her törende takarım madalyamı" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN SAYILI YAZARLARI JÜRİ ÜYELİĞİ YAPIYOR"

Bu yıl 26’ıncısı düzenleyecekleri şenliklere geçmişte olduğu gibi Türkiye'nin sayılı yazarlarının jüri üyeliği yaparak söyleşilere katılacaklarını aktaran Eroğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Arif Baş Öykü Ödülü, ulusal anlamda bir yarışma. Arif Hoca adına öykü ödülü yapıyoruz, Türkiye'nin sayılı yazarları jüri üyeliği yapıyor. Ben de o ödülün sekreterya görevini üstlendim, belediye olarak biz üzerimize aldık. Bahadın Kültür Şenliği'nde de ödülümüzü veririz. Alana çadır kurarız, burada söyleşiler yaparız, ödül törenimizde burada gerçekleştiririz. Arif Baş bizim bir değerimizdir. Hem müze aracılığıyla hem de ödül töreni aracılığıyla kendisini yaşatmak bizim boynumuzun borcudur. Gülten Akın adına düzenlediğimiz şiir yarışması. Biliyorsunuz Gülten Akın, Yozgatlıdır. Biz Gülten Akın adına yapılacak ödülün en anlamlı olanının Yozgat topraklarında ve Bahadın'da olması gerektiğine inanıyoruz. Şimdi Balıkesir'den veya Türkiye'nin farklı yerlerinden Gülten Akın'a sahip çıkıyorlar çünkü Gülten Akın yaşamının bir dönemini Balıkesir'de geçirmiş. Bu konuda da Bandırma Belediyesi ve Balıkesir Belediyesiyle temasımız var. Dedi ki; "Gülten Akın'ın yeri Bahadın’dır, Yozgat'tır" dedik. Töreni burada yapalım dedik. Onlar da sağ olsun kabul ettiler. Hollanda'da Balat Şiir Vakfı var. Balat Şiir Vakfı öncülüğünde Gülten Akın Şiir Ödülü yapıyoruz, ikincisini yaptık. Bahadın kültür şenliğinde de ödül törenini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin sayılı şairleri o ödül töreninde jüri üyeliği yaptı. Ve jüri üyelerini de biz Bahadın’a davet ediyoruz, Bahadın kültür şenliğinde de kendilerine yer veriyoruz, söyleşi düzenliyoruz. Bizim şenliğimizi zenginleştiren unsurlardan bir tanesi de Gülten Akın adına verdiğimiz bu şiir ödülü törenidir, Arif Baş ödül töreninde olduğu gibi."