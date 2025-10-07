“Yozgatlıyım” diyen İsrail askerine suç duyurusu

AKP Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Sumud Filosu’nda yer alan aktivistlerden Zeynep Tekocak’a Yozgatlı olduğunu iddia eden İsrailli asker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gazze Şeridi’ne insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve İsrailli güvenlik güçleri tarafından gemilerine el konulan Sumud Filosu’nda yer alan Zeynep Tekocak, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunmuştu.

Tekocak, İsrail polisi kıyafetli olan birinin akıcı biçimde Türkçe konuştuğunu ve Türkçe konuşmayı nereden öğrendiğini sorduğu İsrailli askerden "Yozgatlıyım, babam Yozgatlı" cevabını aldığını anlatmıştı.

Tekocak, güvenlik görevlisi annesinin İsrailli, babasının ise Yozgatlı olduğunu ifade ettiğini söylemişti.

Konuyla ilgili olarak harekete geçen AKP Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, söz konusu İsrailli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zeynep Tekocak’a yönelik eylemler nedeniyle TCK 8-12’nci maddeler kapsamında failler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Ayrıca bu utanç verici eylemlerle Yozgat’ın adını kirletmeye cüret eden, kendini ’Yozgatlıyım’ diye tanıtan İsrail askeri hakkında da TCK 217/A maddesi gereğince Yozgat ve tüm Yozgatlı hemşehrilerim adına suç duyurusunda bulundum. Yozgat’ın adını kirletme girişiminde bulunan, milletimizin onuruna el uzatmaya kalkışan herkes bilsin ki bu topraklarda ne ihanete ne de zillete yer yoktur" dedi.

