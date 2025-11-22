Ülke genelinde yaklaşık 4 aydır, Çekerek ilçesinde ise yaklaşık 2 aydır kapalı olan hayvan pazarı 22 Kasım itibariyle açıldı.

Pazarın açılmasıyla bölgedeki hayvan hareketliliğinin artması beklenirken alıcılar ve satıcılar pazarda bir araya geldi.

Hayvancılıkla uğraşan Bilal Yılmaz, "Besi yapıyorum. 3-4 aydır şap hastalığından dolayı hayvan pazarları kapalıydı. Bizim pazarımız da kapalıydı. Şap hastalığı yüzde 80-90 geçmek üzere. Pazar yerinde şap hastalığı olanı görmedim. Çekerek hayvancılığa elverişli bir yer. Hayvan pazarlarımızın açık olması çok iyi. Ekonomimize katkı olur. Köy yerlerinde borcu olan var. Satıp hayvanlarını paraya çevirmesi lazım. Fiyatlar aşağısı 70 bin lira yukarısı 150 bin lira. Ortalama yaylım danası kurbanlık 80 ila 110 bin liraya alınır. Devletimizden Allah razı olsun, teşekkür ederim" şeklinde konuştu.