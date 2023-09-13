Yozgat’ta 4 firari hükümlü yakalandı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca aranan 4 firari hükümlü yakalandı.

Yozgat’ta 4 firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından çeşitli suçlardan hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Jandarma ekiplerince haklarında kasten yaralama suçundan 3 yıl 22 gün hapis cezası ile aranan A.D. Yerköy ilçesinde, silahla tehdit suçundan 7 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası ile aranan M.E. ise Sarıkaya ilçesinde yakalandı. Ayrıca hakkında kasten öldürme suçundan 16 yıl 4 ay ve “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan 1 yıl olmak üzere toplam 17 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan A.A. Boğazlıyan ilçesinde yakalanırken, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan 4 yıl 12 ay hapis cezası ile aranan H.B. Yenifakılı ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan 4 zanlı adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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