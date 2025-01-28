Yozgat’ta akademisyenler, kuraklığın bölge tarımına olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla proje yazma eğitimi aldı

Yozgat’ta akademisyenler, Avrupa Birliği fonlarından mali destek alınarak iklim değişikliği ve kuraklığın bölge tarımına olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla proje yazma eğitimi aldı. ORAN Kalkınma Ajansı ile Yozgat Bozok Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen eğitim çalışmasına katılan Yozgat Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, "Tamamen dijitalleşme ve hassas tarım uygulamalarının Yozgat'ta hayata geçirilmesi ile en azından eğitimlerinin başlaması ve yaygınlaştırılması ile alakalı adımlar atmayı planlıyoruz" dedi.

Tarım sektörüne doğrudan olumsuz etki yapan iklim değişikliği ve kuraklık, özellikle çiftçileri ve üreticileri zorluyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenleri, Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat ve Orta Anadolu bölgesinde son yıllarda yaşanılan iklim değişikliği ve kuraklığa yönelik zararları en aza indirmek amacıyla yürüttükleri çalışmalarına Avrupa Birliği fonlarından mali kaynak alınmasına yönelik proje hazırlamak için kolları sıvadı. ORAN Kalkınma Ajansı ile yapılan protokol çerçevesinde fakültede görev yapan akademisyenlere ajansın Yozgat İl Koordinatörlüğü Ofisi’nde proje yazım eğitimi verildi.

“ULUSAL AJANSI 2025 YILI ÇAĞRILARI ÜZERİNE YOĞUNLAŞMAYA PLANLIYORUZ”

Yozgat Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, iklim değişikliğinin tarım sektöründe kalite ve verim düşüklüğü, üretim maliyetlerinin artması, daha sıcak ve az yağışlı iklim koşulları, bitki hastalık ve zararlılarında artış, ekolojik alanlarda kayma, bitkisel çeşitliliğin azalması ve kültürel işlemlerde sorunlara neden olduğunu hatırlattı. Bununla mücadelede eğitimin önemine dikkat çeken Yakupoğlu, şöyle konuştu:

“ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat İl Koordinatörlüğü ile birlikte Ziraat Fakültesi olarak ortak bir çalışmaya imza atıyoruz. Çalışmamızın temelini "Avrupa Birliği Proje Yazma Eğitimi" oluşturmaktadır. Biz YÖK’ün uluslararası hedefleri doğrultusunda kendi rektörümüzün de uluslararası vizyonu çerçevesinde yapabileceklerimizi masaya yatırdık ve en önemli şeyin eğitim olduğunu bir kere daha gördük. Fakültemizde hocalarımızla beraber çok güzel bir Avrupa Birliği kotasyonları kültürü oluşturduk. Şimdi sıra Avrupa Birliği proje kültürü oluşturmaya geldi. Bunun da ilk adımı eğitim olduğu için ORAN’dan, bu konuda tecrübeli kurumdan özellikle Ulusal Ajans'ın çağrıları üzerinden bir eğitim almayı uygun gördük, bugün de bu amaçla buradayız.

Bu eğitim sonunda Ulusal Ajansı 2025 yılı çağrıları üzerine yoğunlaşmaya planlıyoruz. Bu çağrıların içerisinde en güzelleri çoğunlukla eğitim odaklı çalışmalar ve daha çok hassas tarım uygulamalarına yönelik çalışmalar. Dünyanın kanalize olduğu yön artık tamamen dijitalleşme. Biz de Yozgat'ta bu çalışmaları nasıl gerçekleştiririzin peşinde olacağız. Tamamen dijitalleşme ve hassas tarım uygulamalarının Yozgat'ta hayata geçirilmesi ile en azından eğitimlerinin başlaması ve yaygınlaştırılması ile alakalı adımlar atmayı planlıyoruz.”

“BÖLGEMİZDEKİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, KURAKLIK GİBİ KONULARDA AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARINA BAŞVURU YAPMAK”

Akademisyenlere AB programlarına yönelik proje hazırlama eğitimi veren ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat İl Koordinatörü Doğu Sezen, bölgedeki iklim değişikliği, kuraklık gibi konularda Avrupa Birliği programlarına yapılan başvuruları artırmak istediklerini söyledi. Sezen, “Yeni çıkan Avrupa Birliği programları kapsamında yerel ekonomiyi biraz daha güçlendirmek, ekosistemini desteklemek amacıyla üniversitelerimizde, diğer kamu kurum kuruluşları ile birlikte hareket etmekteyiz. Bu kapsamda da bugün Ziraat Fakültesi ile Avrupa Birliği Proje Yazma Eğitimi’ne başladık. Buradaki amacımız, Avrupa Birliği projelerini yerel dinamikleri kullanarak başvuru yapıp, bölgemizdeki iklim değişikliği, kuraklık gibi konularda Avrupa Birliği programlarına başvuru yapmak” diye konuştu.