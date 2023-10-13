Yozgat'ta aranan 4 firari yakalandı

Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

KAYNAK: İHA
Yozgat'ta aranan 4 firari yakalandı


Yozgat İl Jandarma ekipleri, hakkında dolandırıcılık suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan R.E.'yi Şefaatli ilçesinde, hakkında hakaret suçundan 2 yıl 27 gün hapis cezası ile aranan B.K.'yı ise Boğazlıyan ilçesinde yakaladı.
Jandarma ekipleri ayrıca hakkında tehdit, basit yaralama, kasten yaralama suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.K. ile hakkında vergi usul kanununa muhalefet suçundan 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.Y.'yi Yerköy ilçesinde yakaladı.
Firari hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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