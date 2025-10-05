Yozgat’ta beklenen yağışlar gelmedi, Uzunlu Barajı’nda sular çekildi

Yozgat il genelinde en fazla şekerpancarı üretiminin yapıldığı Boğazlıyan ilçesinde 80 bin dekar tarım alanının sulanmasına yönelik 1996'da hizmete açılan Uzunlu Barajı zemininde 2011'de çatlama olduğu ve suyun sürekli eksildiği belirlendi. Onarım çalışmaları tamamlanarak nisan ayından itibaren su tutulmaya başlanan ve kapalı devre basınçlı sulama sistemine geçilmesine yönelik çalışmaların da sonuna gelindiği Uzunlu Barajı’nda sular kuraklık ve kaçak sulama nedeniyle çekildi.

Çevre halkı, kısa süre önce suların çekilmesiyle toplu balık ölümlerinin yaşandığı baraj havzasında oltalarla balık tutmaya ve piknik yapmaya başladı.

“BURADA BAYAĞI BİR BALIK ÖLÜMÜ OLDU”

Uzunlu Barajı'nda olta ile balık tutmaya çalışan Mükremin Şaşmaz, toplu balık ölümlerinin yaşandığını vurgulayarak, “Tutmaya çalışıyoruz, balık yok, olursa diye zaman geçiriyoruz. 15-20 gün oluyor burada bayağı bir balık ölümü oldu. Neden olduğunu da kimse bilmiyor” diye konuştu.

“BELKİ 20 GÜN SONRA BU SUYU DA BULAMAYACAĞIZ”

Baraj sahasında suyu seyrederek vakit geçirmeye çalıştığını kaydeden Resul Yıldırım, kuraklık nedeniyle baraj suyunun çekildiğini, bir ay sonra mevcut suyu bile bulmakta zorlanabileceklerini anlattı. Yıldırım, “Bunlar birkaç yıl öncesine kadar gördüğümüz yerler komple sular altındaydı. Fakat şu anda sular çekildi, kurak bir ortamdayız. Burası şu anda bir gölet. Göletten daha da küçük. Bundan önceki zamanımızda balık tutuyorduk, buralardan tünelin üst kısmından buralara indik. Belki bir 20 gün sonra, bir ay sonra bu suyu da bulamayacağız.”