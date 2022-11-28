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Ünlü marketten aldıkları cips paketinden fare çıktı. Doğum günleri zehir oldu

Yozgat’ta bir grup üniversite öğrencisi, doğum günü kutlaması için aldıkları cips paketinin içinden çıkan fare ölüsünü görünce hayatlarının şokunu yaşadı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 11:09
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Yozgat’ta BİM'den aldıkları cips paketinden fare çıktı. Doğum günleri zehir oldu

Ünlü marketten aldıkları cips paketinden fare çıktı. Doğum günleri zehir oldu
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İHA’nın haberine göre; Yozgat’ta kız yurdunda kalan 4 arkadaş, doğum günü kutlaması BİM şubesinden cips satın aldığı bildirildi. Doğum günü kutlaması için hazırlık yapan öğrenciler, odalarına gelip cips paketini tabağa boşalttıkları anda cipsin içindeki fare ölüsünü gördüklerinde şoke oldular. Öğrenciler, o anları cep telefonlarına kaydederek hemen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Alo 174 İhbar Hattı'na iletip, oradan da polis merkezine şikâyette bulundular.

Cips paketinin içinden çıkan fare ölüsünü gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyleyen Hatice Kına, “Geçen gün aldığımız cipsin içinden fare ölüsü çıktı. Doğum günü için toplanmıştık arkadaşlarımızla birlikte. Cips paketini tabağa döktüğümüzde fare ile karşılaştık. Şok olduk, arkadaşlarımızın bazıları kustu. İnsan hayatını basitmiş gibi algılıyorlar. Ben bütün yetkililere sesleniyorum, olay soruşturulmalı. Bunları çocuklarımız, ailemiz herkes yiyor ve hastalık sahibi oluyoruz. Pakette hiçbir şekilde delik yoktu, zaten paketi açtığımızda içinden çok şükür yemedik. Tabağa döktük, böyle bir olayla karşılaştık. Biz 4 arkadaşla yurtta kalıyoruz. Arkadaşımızın doğum gününü kutlayacaktık, servis tabağına cipsi döktüğümüzde fareyi gördük ve şok olduk. Bunun için gerekli her yere başvuru yapacağız” ifadelerini kullandı.

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Hüseyin
28.11.2022 11:32
Bu marketin günlük kazancı ikiye katlanacak ,bakında görün.yazik magdur duruma düşmüş.  
 
Gokhan
28.11.2022 11:24
Oda bişey mi bu memlekette ayakkabı kutularından milyon dolarlar çıktı 😀  
 
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