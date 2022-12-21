21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bin 882 konutun sahibi belli oldu

Yozgat’ta toplam 22 bin 50 başvurunun olduğu "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde bin 882 konutun hak sahipleri 2 gün süren kura çekimiyle belirlendi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 14:42
Takip Et

Yozgat’ta bin 882 konutun sahibi belli oldu

Bin 882 konutun sahibi belli oldu
+
Aa
-

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle Yozgat'ta yapılacak konutlar için kura çekimine devam edildi. Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'nda noter huzurunda

Yozgat merkez ile Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerinde yapılacak 500 konutun kurası dün tamamlandı. Bugün de Boğazlıyan, Çekerek, Sarıkaya, Saraykent, Şefaatli ve Yenifakılı ilçeleri ile beldelerde yapılacak bin 382 konutun kurası çekildi. Kurada Şefaatli ilçesinden 2 çocuk annesi 53 yaşındaki Hatun Karadavut, konut sahibi olma hayali "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi ile gerçekleşti. Karadavut sevincini telefonla aradığı çocuklarıyla paylaştı. İlk kez ev sahibi olacağı için çok mutlu olduğunu belirten Karadavut, "Allah, evi olmayanlara da nasip etsin. Artık benim de bir evim olacak." dedi.

Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinden 66 yaşındaki Muharrem Çetin de kuradan ismi çıkınca çok mutlu olduğunu söyledi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
2
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
3
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
4
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
6
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
7
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿DSP’den asgari ücret açıklaması
﻿DSP’den asgari ücret açıklaması
﻿DSP’den asgari ücret açıklaması
﻿Milli Savunma Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
﻿Milli Savunma Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
﻿Milli Savunma Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
﻿Piri Reis Üniversitesi 34 akademik personel alacak
﻿Piri Reis Üniversitesi 34 akademik personel alacak
﻿Piri Reis Üniversitesi 34 akademik personel alacak
﻿İnatçı öksürüğe ne iyi gelir? Kışın korkulu rüyanıza son
﻿İnatçı öksürüğe ne iyi gelir? Kışın korkulu rüyanıza son
﻿İnatçı öksürüğe ne iyi gelir? Kışın korkulu rüyanıza son
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.