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Yozgat'ta bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

Yozgat Belediyesi ekipleri, yalnız yaşayan bir vatandaşın evini temizledi. Polis eşliğinde giren temizlik ekipleri, 2 odalı evden 2 kamyon çöp ve atık çıkardı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 17:25
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Yozgat'ta bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

Yozgat'ta bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı
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Yozgat Belediyesi ekipleri, yalnız yaşayan bir vatandaşın evini temizledi.

AA'nın haberine göre, Meydan Yeri Unpazarı mevkisinde iki katlı binanın üst katında yalnız yaşayan 65 yaşındaki M.S'nin evinden koku geldiği ihbarı üzerine emniyet ekipleri evi kontrol etti.

Evde çok miktarda çöp ve atıkla karşılaşan ekipler, durumu belediyeye bildirdi.

Olay yerine gelen belediye temizlik görevlileri, polis eşliğinde girdiği 2 odalı evi temizledi, 2 kamyon çöp ve atık çıkardı.

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