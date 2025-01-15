Yozgat'ta cani anne, 4 yaşındaki çocuğu boğup çöplüğe attı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA

Yozgat'ta korkunç bir olay yaşandı. Anne, 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'yi günler öncesinde öldürüp çöpe attığını itiraf etti. Çöplükte arama yapıldı fakat çocuğun cesedine ulaşılamadı. 34 yaşındaki cani anne ise tutuklandı.

Yozgat Boğazlıyan ilçesinde yaşayan ve eşinden boşanan Merve Sağın, 11 Ocak'ta, 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'nin kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulundu. Emniyetteki sorgulamasında çelişkili ifade veren Sağın, oğlunu temmuz ayında boğarak öldürüp Boğazlıyan çöplüğüne attığını itiraf etti.

Merve Bağın gözaltına alınırken, polis ekipleri 3 gün boyunca kadavra arama köpekleriyle çöplükte arama yaptı. E.Ç.'nin cesedine ulaşılamayınca aramalara son verildi.

Merve Sağın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yozgat'ta cani anne, 4 yaşındaki çocuğu boğup çöplüğe attı

Yozgat'ta cani anne, 4 yaşındaki çocuğu boğup çöplüğe attı

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