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Dolmuş ücretlerine zam geldi

Yozgat’ta belediye meclisinin aldığı karar sonrası 4,5 lira olan şehir içi sivil dolmuş ücreti yapılan zamla 5 lira oldu.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 10:37
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Yozgat'ta dolmuş ücretlerine zam geldi

Dolmuş ücretlerine zam geldi
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Milli Gazete'nin haberine göre, Yozgat Belediyesi Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Celal Köse başkanlığında yapıldı. Yozgat’ta belediye meclisinin aldığı karar sonrası 4,5 lira olan şehir içi sivil dolmuş ücreti yapılan zamla 5 lira oldu.

Alınan Belediye Meclis kararı çerçevesinde; kartlı biniş 5 TL’den 6 TL’ye, kartsız biniş 6 TL’den 7 TL’ye aktarma ve 65 yaş üstünün aynı şekilde ücretsiz olarak devam edeceği belirtildi.

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhamı Bakıcı öğrenci binişlerinin 4,50 TL’den 6 TL’ye, Kartı binişin 5 TL’den 7 TL’ye, Kartsız binişlerin 6 TL’den 8 TL’ye çıkarılmasını talep etti.

Belediye Başkanı Celal Köse, yaptığı açıklamada; şoför esnafının son zamanlarda çektiği sıkıntıları bildiklerini belirterek, “Belediye Meclisi olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızı da düşünmemiz lazım bu konuda orta yolu bulmamız lazım.” dedi.

Belediye Meclisinin oyları üzerine öğrenci binişleri 4,50 TL’den 5 TL’ye, Kartı biniş 5 TL’den 6 TL’ye, kartsız biniş 6 TL’den 7 TL’ye aktarma ve 65 yaş üstünün aynı şekilde ücretsiz olarak devam edecek.

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