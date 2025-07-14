Yozgat'ta düğünde silahlı kavga: Muhtar ve oğlu hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Yozgat'ta düğünde silahlı kavga: Muhtar ve oğlu hayatını kaybetti

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir düğünde çıkan silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Sarıkaya ilçesi Bağlıca köyünde meydana geldi. Köy muhtarı Yalçın Akdemir ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen R.G. köydeki bir düğünde karşılaştı. Taştışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.G., silahla ateş açtı. Yalçın Akdemir ve kavgaya karışan oğlu Ahmet Akdemir ağır yaralanırken, K.A. isimli bir kişi de seken kurşunla yaralandı. Muhtar ve oğlu, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, K.A. ise Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Altın bilezikleri yüzünden 165 bin TL ceza ödeyecek!
Altın bilezikleri yüzünden 165 bin TL ceza ödeyecek!
Trump'ın tarife mektubu Wall Street'i durduramadı
Trump'ın tarife mektubu Wall Street'i durduramadı
Adalet varmış gibi denetim varmış gibi
Adalet varmış gibi denetim varmış gibi
Biri bunu açıklasa da öğrensek hani!
Biri bunu açıklasa da öğrensek hani!
Adli tatil sorunu
Adli tatil sorunu