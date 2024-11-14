Yozgat'ta feci kaza! Minibüs otomobille çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yozgat'ta feci kaza! Minibüs otomobille çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında üç kişi hayatını kaybetti. Feci kazada beş kişi de yaralandı.

Yozgat'ta otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Sorgun-Çekerek karayolu Beyyurdu köyü mevkiinde meydana geldi. D.T. yönetimindeki 06 ESJ 321 plakalı minibüs, D.D. idaresindeki 66 LN 701 plakalı otomobille çarpıştı.

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Kazada otomobilde bulunan M.B. olay yerinde hayatını kaybetti, minibüs ve otomobildeki toplam 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan P.B. ve D.D. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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