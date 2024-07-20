Yozgat’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Yozgat’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Yozgat’ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Yozgat'ta feci kaza 3 ölü

Yozgat’ta otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığa feci kazada üç kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yozgat-Kayseri karayolu Gökçekışla köyü mevkiinde yaşandı. Akdemir Adıgözel'in kullandığı 38 AFE 961 plakalı Mercedes marka otomobil, Ahmet Alperen Dolgun'un yönetimindeki 66 ACB 346 plakalı Doblo marka hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otomobiller hurda yığınına dönerken, sürücülerden Ahmet Alperen Dolgun olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü Akdemir Adıgözel ise yaralandı. Aynı otomobil içerisinde bulunan Adil Adıgözel (52) ve Menekşe Adıgözel (50) ise olay yerinde can verdi.
Yaralı olan araç sürücüsü Akdemir Adıgözel, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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