Yozgat'ta işçi servis otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil firmasına işçi taşıyan S.Ş. (42) idaresindeki 66 ABJ 346 plakalı otobüs, E-88 kara yolu Terminal Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada otobüs şoförü ile 5 işçi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.(AA)
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