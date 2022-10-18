Yozgat'ta işçi servis otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil firmasına işçi taşıyan S.Ş. (42) idaresindeki 66 ABJ 346 plakalı otobüs, E-88 kara yolu Terminal Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada otobüs şoförü ile 5 işçi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.(AA)