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Yozgat’ta IŞİD operasyonu: 5 gözaltı

Yozgat’ta terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 16:57
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Yozgat’ta IŞİD operasyonu: 5 gözaltı

Yozgat’ta IŞİD operasyonu: 5 gözaltı
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Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Operasyonda, örgüt adına çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldıkları belirlenen ve illegal yollardan Türkiye’ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerine devam eden 1’i Suriye, 4’ü Irak uyruklu toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyonda, şüpheli şahısların saklandıkları ev ve eklentilerine yapılan aramalarda dijital materyallerin yanı sıra çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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