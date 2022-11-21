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Yozgat’ta IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

Yozgat’ta terör örgütü IŞİD’e yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda, 8 şüpheliden 7’si yakalanarak gözaltına alınırken 1 şüphelinin aranması devam ediyor.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 15:14
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Yozgat’ta IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde özel harekat polislerinin de katılımıyla terör örgütü IŞİD’e yönelik farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önce IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet göstermiş ve kentte ikamet ettiği tespit edilen 8 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 1 şüphelinin ise arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

 

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