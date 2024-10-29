Yozgat’ta IŞİD Operasyonu

Kaynak: İHA
Yozgat’ta IŞİD Operasyonu

Yozgat'ta IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Yozgat'ta IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar neticesinde IŞİD Terör Örgütü üyesi oldukları tespit edilen Suriye uyruklu M.A ve M.E isimli 2 şüpheli, özel harekat destekli yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yozgat’ta IŞİD Operasyonu

Yozgat’ta IŞİD Operasyonu

Son Haberler
Kırklareli Barajı'nda kritik seviye
Kırklareli Barajı'nda kritik seviye
Yozgat'ta Suriyelilere IŞİD operasyonu
Yozgat'ta Suriyelilere IŞİD operasyonu
Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh'un en acı günü! Dostları yalnız bırakmadı
Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh'un en acı günü! Dostları yalnız bırakmadı
Aydın'da apartmanın 5’nci katından düşen kadın öldü
Aydın'da apartmanın 5’nci katından düşen kadın öldü
Antrenman sırasında hayatını kaybetti
Antrenman sırasında hayatını kaybetti