Yozgat'ta jandarma uyuşturucuya geçit vermedi!

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre 9'u Yozgat'ta 1'i Kırşehir'e ikamet eden toplam 10 kişi yapılan operasyonla yakalandı. Operasyonda ev ve eklentilerde yapılan aramalarda 70,73 g. Bonzai, 9 adet sigaraya emdirilmiş Bonzai, 5,67 g. Metamfetamin, 10 g. Esrar, 2 g. Kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 6 adet 45 cal. Tabanca fişeği ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan 1 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 4 kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

