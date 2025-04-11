Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu

Kaynak: AA
Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu

Türkiye'nin özellik ile doğu bölgesinde etkili olan kar yağışları Yozgat'ta da kendisini gösteriyor.

Yozgat'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentte öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla yüksek kesimler, çatılar ve araçların üzerini beyaza bürüdü.

Karla kaplanan araçlar sürücüler tarafından temizlendi.

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Beyaz örtüyle kaplanan kentte tarihi mekanlar da güzel görüntü oluşturdu.

Vatandaşlardan Yasin Gündoğdu, kar yağışının ilkbaharı kışa çevirdiğini belirterek, "Ancak çok güzel yağdı, lapa lapa kar gördük. Yozgatlılar olarak biz bu duruma alışkınız. Kar yağışını seviyoruz, hiç üşümüyoruz." dedi.

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