Yozgat'ta karın ağrısı şikayetiyle giden kadından 6 kiloluk kitle çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Yozgat'ta 53 yaşındaki yabancı uyruklu Hicran Işık karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti. Yumurtalıklarından 6 kilogram ağırlığında kitle alındı.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Aşağı Kızılözü köyünde yaşayan 53 yaşındaki yabancı uyruklu Hicran Işık, karın ağrısı şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan ilk muayene ve tetkiklerde, Hicran Işık'ın yumurtalıklarında büyük bir kitle olduğu tespit edildi.

Tokat Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahlar Operatör Doktor Ahmet Topcu ve Orkun Subaşı, Hicran Işık tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla, Işık'ın yumurtalıklarından 30x25 santim boyutlarında ve 6 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Ameliyatın ardından Hicran Işık sağlığına kavuştu.

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Tokat Devlet Hastanesi doktorları, başarılı operasyonun ardından Hicran Işık'ın iyileşme sürecinin hızla devam ettiğini belirtti ve bu tür sağlık sorunlarına zamanında müdahalenin önemine dikkat çekti.

Yozgat'ta karın ağrısı şikayetiyle giden kadından 6 kiloluk kitle çıktı

Yozgat'ta karın ağrısı şikayetiyle giden kadından 6 kiloluk kitle çıktı

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