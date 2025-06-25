Yozgat'ta kenenin ısırdığı çiftçi öldü

Kaynak: DHA
Yozgat'ta kenenin ısırdığı çiftçi öldü

Yozgat'ta yaşayan ve kene ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateş'i (KKKA) hastalığı nedeniyle Sivas'ta tedavi gören Celal Sarsılmaz (66), hayatını kaybetti.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Alembey köyünde çiftçilikle uğraşan Celal Sarsılmaz'ın vücuduna, bir hafta önce kene yapıştı. Keneyi kopardıktan bir süre sonra rahatsızlanan Sarsılmaz, ailesi tarafından Sarıkaya Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Durumu ağırlaşan Sarsılmaz daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada KKKA şüphesiyle tedavi gören Sarsılmaz, hayatını kaybetti. Hastane morgundan ailesi tarafından alınan Sarsılmaz'ın cenazesi, defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

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