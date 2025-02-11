Yozgat’ta minibüs şarampole yuvarlandı: İki öğretmen yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yozgat’ta minibüs şarampole yuvarlandı: İki öğretmen yaralandı

Yozgat'ta bir köyün yakınlarında minibüs şarampole yuvarlandı. Minibüsün içinde bulunan iki öğretmen yaralandı.

Yozgat Akdağmadeni ilçesine bağlı Yukarıçulhalı köyü mevkiinde Y. G. idaresindeki minibüs, karla kaplı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan öğretmenler M.Ö. ve E.D. hafif şekilde yaralandı.

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Yaralılar Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Akdağmadeni Kaymakamı Cafer Kaymakçı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Yaptığı paylaşımda, "Sabah saatlerinde ilçemize bağlı Yukarıçulhalı köyüne yolcu taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu içinde yolcu olarak bulunan iki öğretmenimiz hafif şekilde yaralanmıştır, ayakta tedavileri yapılıp taburcu olmuştur. Öğretmenlerimize ve minibüste bulunan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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