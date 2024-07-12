Yozgat'ta operasyon. 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Yozgat'ta operasyon. 2 kişi tutuklandı

Yozgat’ta emniyet güçlerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs tutuklandı.

Yozgat’ta Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlar ile mücadele ekipleri tarafından şehir dışından uyuşturucu maddenin il sınırlarına sokulması bilgisinin edinilmesi üzerine operasyon yapıldı. Ekiplerin yaptığı operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin üzerinden ve araçlarında yapılan aramalarda 2 bin 579 uyuşturucu hap ve hap satışından ele geçirilen 4 bin lira para ele geçirildi.

Savcılık tarafından gözaltına alınan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklandı.

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