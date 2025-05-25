Yozgat'ta otomobil ve cip kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İHA
Yozgat'ta otomobil ve cip kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Tofaş marka otomobil ile Chery marka cipin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Tofaş marka otomobil ile Chery marka cipin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yerköy istikametine seyir halinde olan P.Y. idaresindeki 06 EDR 352 plakalı Tofaş otomobil, karşı yönden gelen M.A yönetimindeki 66 DD 388 plakalı Chery cip ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsünün yanı sıra aynı araçtaki A.D., D.D., B.D. ile cip sürücüsü M.A. ve N.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan P.Y. ise Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
CHP'den Bursa'da miting!
CHP'den Bursa'da miting!
Romulo’ya 12 milyon euroluk resmi teklif: Yeni adresi belli oluyor
Romulo’ya 12 milyon euroluk resmi teklif: Yeni adresi belli oluyor
Balotelli yine tutunamadı: Sadece 56 dakika oynadı, kulüp yolları ayırma kararı aldı
Balotelli yine tutunamadı: Sadece 56 dakika oynadı, kulüp yolları ayırma kararı aldı
Yozgat'ta otomobil ve cip kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Yozgat'ta otomobil ve cip kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Bakan Güler, Pakistan Başbakanı Şerif'i havalimanında törenle karşıladı
Bakan Güler, Pakistan Başbakanı Şerif'i havalimanında törenle karşıladı