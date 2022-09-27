Otomobil refüje devrildi. 7 kişi yaralandı

Zafer Ö. idaresindeki 66 SA 298 plakalı otomobil, Yerköy-Yozgat kara yolu Tuzdöken mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)
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