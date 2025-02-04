Yozgat’ta patates tarlada, soğan isre depoda kaldı

Tarım sektöründe artan maliyetler ve düşen alım gücü nedeniyle üretici son yılların en büyük ekonomik krizini yaşıyor. Ürettiği ürününe pazar bulamayan çiftçi, daha fazla zarar etmemek için ürünü tarlada bırakmayı tercih ederken, yeni sezonda tarlasını ekip ekmeme konusunda tereddüt yaşıyor.

Yozgat’ın Kümbet Ovası’nda Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünde bu yıl ektiği patatesi toprak altında bırakıp alıcı bekleyen çiftçi Selim Utku, “Ektik, 3 liraya, 4 liraya satamadık. Buyurun işte bu haldeyiz. Ekin diyorlar ekiyoruz, biçin diyorlar biçiyoruz. İşte bu haldeyiz, ne yapalım biz. Hangi birisini çıkartayım, neyi sökeyim de nereyi çıkartayım, lanet olsun, işte bu durumdayız. Bu senenin mahsulü, ne işçiliğimizi kurtarabildik ne emeğimizi kurtarabildik, hiçbir şeyi kurtaramadık, bütün mahsullerimiz tarlada kaldı. Burası 40 dönüm, bütün mahsul tarlada kaldı, daha hala patates sökeceğiz. Biz bunun kilosunu 25 liraya aldık, 25 liraya aldığımız patatesi tarladan sökemedik. Geçen yıl 15 liraya sattığımız patatesi bu sene 6 liraya, 7 liraya satamadık. İşçi parasını kurtarmıyor, sökmeyi kurtarmıyor” diye konuştu.

“3 LİRAYA, GELSİNLER VALLAHİ VERECEĞİM”

Bölge çiftçilerinden Coşkun Uzun, hasat döneminde maliyetin altında bile alıcı bulamadığı soğanın depoda yeşillenip, çürümeye başladığını belirterek, şöyle konuştu:

“Soğan, patates, pancar falan ekiyorum, her şeyden. Geçen yıl 10 liraya soğan satmıştık, 12 liraya patates satmıştık. Bu yıl yemin şart olsun 3 liraya satamadık, daha 35 dönümümüz duruyor, tarlada duruyor. Şu anki gördüğünüz soğan da benim. 3 liraya, gelsinler vallahi vereceğim. Ama biyogazdan dolayı da barajdan dolayı da soğanlarım bütün çürüyor. Buna bir şey yaparlarsa, ellerinden bir şey gelirse önlenmesini istiyorum. Burada 60-70 ton civarında soğanım var. Alıcıyı yok, diyorum ya 2-3 liraya gelsinler yemin şart olsun vereceğim. 3 liraya gelsinler temizlenmiş halde vereyim. Hasat döneminde 7 liraya bu soğanın bana gelişi var, önümüzdeki yılda ekme şansım kalmadı. 3 liraya satamadım, şu an hala elimde duruyor. “

“7 LİRAYA MAL ETTİĞİMİZ ÜRÜNÜ 3 LİRAYA SATACAK YER BULAMADIK”

Üreticilerden Selim Utku da 7 liraya mal ettikleri ürünü 3 liraya satacak yer bulamadıklarından yakınarak, şunları söyledi:

“Burası bizim depomuz, 7 liraya mal ettiğimiz ürünü 3 liraya, 4 liraya satacak yer bulamadık. 2013'te mazot 18 lirayken 2024'te mazot 48 lira oldu. Bütün ürünlerimiz elimizde kaldı. Patateste aynıyız, soğan da aynıyız, hiçbir şekilde artık ekemeyecek, tarlamızı süremeyecek, yetiştiremeyecek bir duruma geldik. Bu halde, bu şekilde bütün alternatiflerimiz bitti. Başka yapacağımız hiç bir şey yok. Şu anda ne tarlamızdan ürünümüzü kaldırabildik, işçi maliyetini kurtarmıyor, ne ürünümüzü satabiliyorsunuz, bütün mallarımız elimizde kaldı. Çiftçi olarak bizim artık başka alternatifimiz yok.”