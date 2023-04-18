Yozgat'ta restorasyon devam ediyor

ANKA'da yer alan haberde, Yozgat'ta Osmanlı, Selçuklu ve Türk mimarisinin en güzel en güzel örneklerinden konaklardan önceki yıllarda kamulaştırılan 20 konak ve eski evin bazıları restore edildi. Halk arasında ‘Yanan Hamam’ olarak bilinen Başçavuş Çifte Hamamı ile Kazım Dönmez konağında da restore çalışmalarına başlandı.

Yozgat’ta, Osmanlı, Selçuklu ve Türk mimarisi ile inşa edilen konakların bazıları büyük oranda kullanılamayacak durumda bulunuyor. Yapılan tespitler sonucunda kısa vadede restore edilebileceklerden başlanılarak yürütülen çalışmalar Vakıflar ve Yozgat Belediyesi tarafından yürütülüyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore ettirilmeye çalışılan Başçavuş Çifte Hamamı yaklaşık 10 yıl önce kamulaştırıldı ve 2013 yılında da bakım ve onarımı yapılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi. Çapanoğlu Süleyman Bey’in Başçavuşu Hali Ağa’nın oğlu Ahmet Ağa tarafından 1825 yılında yaptırılan hamam ise 198 yıldır ayakta duruyor. Zaman zaman göçüklerin meydana geldiği hamamın bütünlüğü bugüne kadar korundu. Erkek ve kadınlar olarak iki kısımdan oluşan hamam Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan restore ettirildikten sonra kültür evi veya kütüphane olarak hizmet vereceği bildirildi.

"BÖLGE KONAKLAR MAHALLESİ GİBİ DÜŞÜNÜLÜYOR"

Yılsonuna kadar restore çalışmaları 8 Milyon 641 bin liralık harcama ile tamamlanması planlanan tarihi Başçavuş Çifte Hamamı bölgesinde yer alan diğer yapılan da restore edilmesi planlanıyor: Yozgat Valisi Ziya Polat, şunları söyledi:

"Yozgat tarihi bir kent, bununla ilgili çalışmalar var, devam eden çalışmalarımız da var. Özellikle tarihi konaklarımız çok güzel. Şu anda yanan hamamı Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz restore ettiriliyor, yanındaki konağı belediyemiz restore ettiriyor. Konağın üst tarafındaki bir tarihi konak var, onu da belediyemiz alacak onu da restore edecekler. Bu bölgede iki konak bir hamam rotasyonu tamamlanmış olacak. Üst tarafta Cevizli konak var, o bölge konaklar mahallesi gibi düşünülüyor. İnşallah eski yapılarımıza sahip çıkar, eski yapılarımızı güzel restore ederiz ve onları da ticari hayata, turizme kazandırılması gerektiğini düşünüyorum."

"ÇAPANOĞLU'NUN ÖZ EVİ, YAKLAŞIK 350 YILLIK VARDIR"

Yozgat şehrinin kurucu ailesinin torunlarından Yunus Başarır, bir bölümü çöken dedelerinden kalan tarihi konağı belediyeye devrettiklerini söyledi. Beş yıl geçmesine karşın konağın restore edilmesine başlanmadığını söyleyen Başarır, “Çapanoğlu'nun öz evi, yaklaşık 350 yıllık vardır. Dedelerimizin evi burası, ben bu evde doğdum büyüdüm. Biz burasını belediye verdik, tapularını. Daha halen yapılan bir şey yok. Beş sene kadar oldu ve halen çivi bile çakılmadı, bu şekilde duruyor. Dedelerimizin evi, kendi evimizin yapılmasını, restore yapılmasını isteriz, şu anda da bir şeyler yok" diye konuştu.