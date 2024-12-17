Yozgat'ta salyangoz yahnisi iddiası ortalığı ayağa kaldırdı! Meğer gerçek çok başkaymış

Yozgat'ta bir restoranda salyangoz satıldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Bu görüntüler üzerine Anadolu Ajansı'nın Teyit hattı, videonun incelemesini yaptı.

GÖRÜNTÜLER İSPANYA’DA KAYDEDİLMİŞ

Teyit hattının incelemesi şöyle;

Yozgat’ta çekilmediğini gösteren birkaç ipucu dikkat çekiyor. Mesela videonun 32’inci saniyesinde yer alan bir karede arkada euro işareti (€) ve “mejillones naturales” yazısı görülüyor. “Mejillones naturales” İspanyolcada “doğal midyeler” anlamına geliyor.

Bu, videonun İspanyolca konuşulan ve para birimi olarak euro kullanılan bir ülkede çekilmiş olabileceği yönündeki ilk ipucu.

Tersine görsel arama sonuçları karşımıza “Ayhan Mortepe” adlı bir YouTube kanalındaki videoyu çıkartıyor. Videoda İspanya’nın Madrid şehrinde olduğunu belirten Mortepe, şehirdeki farklı lezzetleri tanıtıyor.

19 Mayıs 2024’te “Madrid’de Ne Yenir?” başlığıyla paylaşılan videonun 19.55’inci dakikasından itibaren, Yozgat’ta salyangoz yahni satan esnafı gösterdiği öne sürülen video ile aynı görüntüler başlıyor.

Bir diğer detay ise videonun başındaki çalışanın tişörtünde yazan “Los Caracoles” yazısı. Bu ifade de yine İspanyolca’da “salyangozlar” anlamına geliyor. Google Maps’te “Los Caracoles, Madrid” şeklinde bir arama yaptığımızda, salyangoz yahni satılan restorana da ulaşabiliyoruz.

​​​​​​​

Seyahat sitelerinden de restoranın görsellerine ulaşmak mümkün. Paylaşımda yer alan videoyla karşılaştırdığımızda aynı mekan olduğunu doğrulayabiliyoruz.

Salyangoz yahnisi İspanya’da, özellikle Katalan bölgesinde sıkça tüketilen bir yemek. Pek çok farklı çeşidi olan bu yemeği tanıtmak için festivaller de düzenleniyor. 2019’da düzenlenen festivalde 200 bin kişi 12 ton salyangoz tüketti.

​​​​​​​

Yozgat’ta ise salyangoz yahnisi yaptığı bilinen bir restoran bulunmuyor.