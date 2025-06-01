Yozgat’ta şiddetli yağış sele neden oldu

Yozgat'ta şiddetlli yağış sonrası kentin farklı noktalarında seller meydana geldi.

Yozgat'ta ve bazı ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu sebebiyle merkez, Akdağmadeni, Saraykent, Sorgun, Boğazlıyan, Şefaatli ve Yerköy'e bağlı köylerin altyapısı ve tarımsal alanların zarar gördüğü ihbarı yapıldı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde sel sularının diz hizasına kadar ulaştığı görüldü. Mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı evler ve çadırlara kadar ulaşan sel suları hayatı olumsuz etkiledi.

Yozgat Valiliği tarafından zararın tespiti için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlükleri, AFAD, DSİ Şube Müdürlüğü ve İl ve İlçe Özel İdare ekiplerinin hasar tespit çalışmaları yapacağı açıklandı.