Yozgat'ta şiddetli yağışlar ve heyelanlar trafikte aksamalara sebep oldu

İl genelinde görülen yağışlar, bazı bölgelerde küçük çaplı heyelanlara neden oldu. Çorum'a bağlı Sungurlu yolunda da toprak kayması meydana geldi.

Bu durum, yolun büyük bir kısmının kapanmasına yol açtı ve trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Karayolları ekipleri, toprağın temizlenmesiyle birlikte trafik akışını normale döndürdü.

Yozgat merkeze bağlı bazı köylerde, tarım arazileri su altında kaldı ve ekili alanlarda zararlar oluştu.

Şiddetli yağışların ardından biriken su, araçların ilerlemesini zorlaştırdı. Bazı bölgelerde ise rögar kapaklarından sular taştı, yolcularda güçlükler yaşandı.