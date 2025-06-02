Yozgat'ta taziye dönüşü feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA

Taziye evinden dönüş yapanları taşıyan midibüsün Yozgat'ta şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.

Taziye evinden dönenleri taşıyan midibüs Yozgat’ta şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere köyü mevkisinde meydana geldi.

KAYGANLAŞAN YOLDA YOLDAN ÇIKTI

Ankara’dan Sivas’a taziye için giden yolcuları taşıyan Otokar marka midibüs, dönüş yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yoldan çıkarak şarampole devrildi.

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İlk belirlemelere göre midibüste bulunan 2 yolcu hayatını kaybetti, 27 kişi ise yaralandı.

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