Yozgat’ta uygulamalı arama-kurtarma eğitimi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yozgat’ta uygulamalı arama-kurtarma eğitimi

Yozgat İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 2025 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında Yozgat'ta üniversite öğrencilerine yönelik uygulamalı arama-kurtarma eğitimi yapıldı.

Yozgat İl AFAD Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programında, arama-kurtarma operasyonlarında kullanılan ekipmanlar tanıtılırken, öğrencilere uygulamalı olarak ip düğümleri, dağcılık malzemeleri ve tırmanış teknikleri de gösterildi. Düzenlenen eğitimde AFAD uzman eğitmenleri tarafından verilen bilgilerle, öğrencilerin afet ve acil durumlara en hızlı ve güvenli şekilde müdahale edebilme kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Yozgat İl AFAD Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2025 yılı boyunca afet farkındalığını artırmak, afet öncesi hazırlık düzeyini yükseltmek ve gençleri bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetlerimiz aralıksız sürecektir" denildi.

Yozgat’ta uygulamalı arama-kurtarma eğitimi

Yozgat’ta uygulamalı arama-kurtarma eğitimi

Yozgat’ta uygulamalı arama-kurtarma eğitimi

Yozgat’ta uygulamalı arama-kurtarma eğitimi

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