Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: Kaçan araçta ele geçirildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir aracın içinden önemli miktarda uyuşturucu madde çıktı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, N.T. ve B.A. isimli şüphelilerin ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldıktan sonra harekete geçti. Ekipler, Yerköy girişinde şüpheli aracı durdurmak istedi, ancak sürücüler durmak yerine kaçmaya başladı. Kısa sürede gerçekleşen kovalamacanın ardından araç yakalandı. Yapılan aramada, 46,26 gram metamfetamin ve 31,45 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan N.T. ve B.A. hakkında gerekli işlemler başlatıldı.