Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: Kaçan araçta ele geçirildi

Kaynak: İHA
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: Kaçan araçta ele geçirildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, kaçan araçta yapılan aramada 46,26 gram metamfetamin ve 31,45 gram esrar bulundu. İki şüpheliye işlem başlatıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir aracın içinden önemli miktarda uyuşturucu madde çıktı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, N.T. ve B.A. isimli şüphelilerin ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldıktan sonra harekete geçti. Ekipler, Yerköy girişinde şüpheli aracı durdurmak istedi, ancak sürücüler durmak yerine kaçmaya başladı. Kısa sürede gerçekleşen kovalamacanın ardından araç yakalandı. Yapılan aramada, 46,26 gram metamfetamin ve 31,45 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan N.T. ve B.A. hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Son Haberler
23 yıl önce gazi olduktan sonra kurduğu TSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın kaptanlığını yapıyor
23 yıl önce gazi olduktan sonra kurduğu TSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın kaptanlığını yapıyor
İspanyollar Arda Güler’i manşete taşıdı. Real Madrid’deki oyununa dikkat çekti
İspanyollar Arda Güler’i manşete taşıdı. Real Madrid’deki oyununa dikkat çekti
Tekirdağ’da kaçak tütün ve sigara operasyonu
Tekirdağ’da kaçak tütün ve sigara operasyonu
Hiçbir sanatçı oynayacağı rolü gerçek hayatta görmeden başarıyla oynayamaz
Hiçbir sanatçı oynayacağı rolü gerçek hayatta görmeden başarıyla oynayamaz
Mehmet Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan açılımı’ nedeniyle övdü: Türkiye için ileri derecede sorumluluk alan liderdir
Mehmet Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan açılımı’ nedeniyle övdü: Türkiye için ileri derecede sorumluluk alan liderdir