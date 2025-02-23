Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı var

Sivas'tan Ankara istikametine giden bir yolcu otobüsü yoldaki buzlanma nedeniyle Yozgat'ta devrildi.

Sivas'tan Ankara istikametine giden bir yolcu otobüsü yoldaki buzlanma nedeniyle Yozgat'ta devrildi. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Saraykent ilçesi D-200 Karayolu üzeri Ozan Beldesi mevkiinde meydana geldi. Sivas'tan Ankara'ya gitmekte olan M.T. idaresindeki Huzur Turizme ait Setra marka otobüs, buzlanmanın etkisiyle virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada, otobüs sürücüsü M.T. ile birlikte yolcular K.K., A.K., E.E., Y.S. yaralandı. Yaralılardan otobüs sürücüsü M.T.'nin Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken yolcuların ise yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı var

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı var

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı var

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı var

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı var

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı var

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı var

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı var

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı var

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı var

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