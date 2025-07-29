Yozgat'taki bu görüntü yürekleri ısıttı! Hayvanları su içebilsin diye elleriyle gölet yaptılar

Sorgun ilçesine bağlı Araplı Beldesinde yaşayan çocuklar, akan nehrin kuruması üzerine hayvanları için harekete geçti. Elleriyle minik havuzlar yaptılar.

ELLERİYLE MİNİK HAVUZ YAPTILAR

Akarsudaki su miktarının azalmasıyla hayvanların içecek su bulmakta zorlanması, çevredeki suların da kirli olması çocukların aklına yeni bir fikir getirdi. Çocuklar elleriyle taşıdıkları çamur ve balçık karışımından mini bir havuz oluşturarak hayvanların su içmesine yardımcı oldu.

Hayvanları için seferber olan çocuklardan Yiğit Atıl, "Allah bir daha böyle kuraklık vermesin. Eskiden buradan hayvanlar kendi imkanlarıyla lıkır lıkır su içerdi. Artık bizim imkanlarımızla su içmeye çalışıyor. Hava 40 dereceye yaklaştığı için hayvanlarımız bu gölde su içemiyor. Ağzına kum giriyor. Biz de kendi imkanlarımızla buraya göl yapmaya çalıştık ve bunu başardık" ifadelerini kullandı.