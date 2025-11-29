Sorgun ilçesine bağlı Araplı Kasabasında bu mevsimde yağması gereken kar yağışının gerçekleşmemesi ve havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi dolayısıyla çiftçiler kaygı duyuyor. Eskiden çağlayarak akan nehirlerin artık akmaması ve yağışların normalden de az olması iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne seriyor.

Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan üreticiler, su kaynaklarında yaşanan hızlı düşüş nedeniyle tedirgin olduklarını ifade ediyor. Kuraklığa bağlı olarak tarla farelerinin artan popülasyonu ve tarlalarda açtığı yuvalar durumu gözler önüne seriyor.

'HAYVANLARIN AYAĞI SUYA DAHİ DEĞMİYOR'

Araplı Kasabasında 40 yıldır çobanlık yapan Mustafa Bükücü, "İklimlerin bu kadar değiştiğini görmemiştim. Onuncu ay der demez kar yağardı. Hayvanların içeceği su kalmamış. Hayvanlar eve susuz gidiyor. Yukarıda bir köprü var. O köprüden su hiç eksik olmazdı. Köprüden zor geçerdik. Ama şimdi ise her taraf kurudu. Su bile yok. Hayvanların ayağı suya dahi değmiyor. Kendir vardı eskiden, urgan büküyorlardı. Şimdi hayvanların içeceği suyu bile bulamıyoruz" dedi.