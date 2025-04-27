Yozgat’taki tarım alanlarını etkileyen donun zararları gün yüzüne çıktı

Yozgat’ta ayın ilk haftasında etkili olan soğuk hava ve don olayından zarar gören tarımsal ürünlerdeki hasar belli olmaya başladı. Bazı bölgelerde eksi 15 dereceye ulaşan soğuk havanın neden olduğu don, çiçek açan meyve ağaçları, üzüm bağları ile mercimek ve erken ekimi yapılan şekerpancarında zarara yol açtı. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, “İlimizde ana ürünümüz hububat, buğday, alternatif ürünümüz de nohut-mercimek. Mercimekte yüzde 30, yüzde 40 zaiyat var, bayağı soğuk vurmuş” dedi.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve don olaylarının etkili olduğu Şefaatli ilçesindeki ceviz bahçeleri, üzüm tesisleri ve Kadışehri ilçesinde 5 bin 640 dekar alanda kurulu Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini gezerek, hasar tespitinde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, soğuk hava ve don nedeniyle ekili alanı zarar gören çiftçilerin il ve ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmasını istedi.

Yozgat merkeze bağlı Güllü köyü muhtarı Haydar Ekici, köyde bin dönümlük bir alanda mercimek ekimi yapıldığını belirterek, “Bu seneki ekilen mercimek bin dönüme yakın. Bin dönümün genelinde böyle soğuk vurdu, don olaylarından dolayı, mercimekler ziyan oldu. Daha hiçbir tespit çalışması yapılmadı, dört gözle onu bekliyoruz” diye konuştu.

“MERCİMEKTE YÜZDE 30 DA OLSA ZARAR VAR”

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, mercimek ekili alanlarda yüzde 30 civarında zararın olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“İlimizde ana ürünümüz hububat, buğday, alternatif ürünümüz de nohut-mercimek. Mercimekte yüzde 30, yüzde 40 zaiyat var, bayağı soğuk vurmuş. Buğdayı kurtardık şükür, nohutta fazla bir şey yok. İlimizde bahçeler vardı, hobi bahçeleri, 3 dönümlük, 5 dönümlük yeni yeni ticaret dönen ceviz bahçeleri, badem bahçeleri, bunlarda sıkıntı var. Bunlar yüzde 100 zarar gördü. Türkiye'de don gören 36 ilin içindeyiz."

Açıkgöz, "Biz sadece girdi maliyetini vereceğiz" açıklaması yapıldığını ancak işin bununla bitmediğini ifade ederek, "Bunun banka borcu var, gübre almışlar, bilmem ne yapmışlar, bunlara da destek verilmesi lazım. Bankaların faiz ertelenmesi lazım, yeni teşvikler, krediler verip 2026 yılına hazırlık yapmaları lazım. Büyüklerimizden biz bunları bekliyoruz, bunları istiyoruz.” dedi.

“ŞEKERPANCARINI SOĞUK YAKTI”

Elektrik ve sulama giderini azaltabilmek için şekerpancarını erken eken Yerköy ilçesi ve çevresinde de don etkili oldu.

Soğuktan etkilenen şekerpancarı tarlalarına yeniden ekim yapıldığını bildiren üretici Osman Tuna Arslan, şunları söyledi:

“Türkiye genelinde yaşanan zirai dondan biz de etkilendik. Şekerpancarı ekmiştik. Şekerpancarını soğuk yaktı. Bozduk tarlamızı, yeniden ektik. Yaşadığımız bölgede kuraklık her geçen gün artıyor. Su kaynaklarına erişimimiz her geçen gün zorlaşıyor. Biz de yağan yağmurlardan faydalanabilelim diye, enerji maliyetine katlanmayalım diye ister istemez olağandan biraz erken ekmek durumunda kalıyoruz. Bu yıl yine aynı yolu izledik ama maalesef soğuk olumsuz etki yaptı, mahsul yandı.”