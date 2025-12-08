Suriye'de 53 yıllık Baas iktidarının sona erdiği günün yıl dönümünde, bir başka hareketlilik yaşanmaya başladı. Türkiye'nin, PKK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'nin (SDG) Şam ordusuna entegrasyon için verdiği süre dolarken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) konvoylarının Suriye'ye üç yönden girdiği iddia edildi.

Sosyal medyada gündem olan iddialara göre TSK konvoyları Suriye'ye Afrin, Rasulayn ve Halep'in kuzeyinden giriş yapıyor. Bazı haberlere göre de Türk ordusu konvoyları Menbiç'e doğru ilerliyor. Gazeteci Nevzat Çiçek'in X paylaşımına göre TSK'ya ait bir askeri konvoy Deyr Ballut sınır kapısından Halep bölgesine, bir konvoy da Advaniyah sınır kapısından gece geç saatlerde giriş yaptı.

'SURİYE ORDUSU DA TAKVİYE HAZIRLIĞINDA'

İddialara göre Suriye ordusu da Deyrizor bölgesine yeni askeri takviyeler sevk etmeye başladı. Yerel kaynaklar, topçu sistemleriyle birlikte insansız hava araçlarının (İHA) da bölgeye konuşlandırıldığını aktarıyor. Ağırlıklı olarak 86'ncı Tümen’in Deyr ez-Zor’un batı kırsalındaki bazı noktalara ek askerî takviye gönderdiği aktarılıyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 5–6 Aralık 2025 tarihlerinde resmi davet üzerine Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret etmişti. İddia edilen hareketlilik de bu temasların hemen arkasından geldi.

Bu görüntü ve iddialara ne Türkiye ne de Suriye'den bir doğrulama henüz gelmedi.

REUTERS TÜRKİYE'NİN YIL SONUNA KADAR SÜRE VERDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Türkiye’nin SDG’ye yıl sonuna kadar süre verdiğini iddia etmişti.

Suriye'de Şam yönetimiyle ülkenin kuzeydoğu bölgelerini kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri (SDG) 10 Mart'ta bir anlaşmaya varmıştı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve SDG komutanı Mazlum Abdi, sekiz maddelik anlaşmayı imzalamıştı.

Anlaşma, Suriye'deki tüm etnik ve dini azınlıkların haklarını güvence altına alıyor, SDG kontrolündeki bölge ve altyapıların Şam'a bağlanmasını ve SDG'nin Suriye Ordusu'na entegre edilmesini öngörüyordu. Şam yönetimi ve SDG'nin her maddenin uygulanması için ayrı komiteler kurması ve bunların yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanıyordu.

Görüşmelerde tıkanıklık yaşanırken Türkiye'nin de SDG'ye karşı tutumu sertleşiyor.