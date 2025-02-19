YPR'li başkan, partisinden istifa etti

Kaynak: İHA
YPR'li başkan, partisinden istifa etti

Bitlis'in Yeniden Refah Partili Aydınlar Belde Belediye Başkanı Ergün partisinden istifa etti.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün, Yeniden Refah Partisinden (YRP) istifa etti.

Başkan İbrahim Ergün istifasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim; 31 Mart yerel seçimlerinde Aydınlar Beldemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ve destekleriyle Yeniden Refah Partisinden Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Siz kıymetli hemşehrilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, beldemizde daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için yol arkadaşlarımın ortak görüşü ile Yeniden Refah Partisinden istifa etme kararı aldım. Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren hemşehrilerimize teşekkür eder, almış olduğumuz kararın Aydınlar Beldemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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